Митрополит Володимир закликає Януковича ветувати біометричні паспорти

Як повідомляє прес-служба УПЦ, Митрополит звернувся з відповідним листом до глави держави.

«Шановний Вікторе Федоровичу! Від імені Української православної церкви звертаюся до Вас з проханням накласти вето на Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (№ 10492), оскільки цей закон несе в собі загрозу обмеження базових прав людини», - наголосив глава УПЦ.

Він вважає, що питання про доцільність створення в Україні єдиного демографічного реєстру потребує додаткового вивчення. При цьому Митрополит звертає увагу Президента, що чимало закордонних країн відмовилися від запровадження подібних реєстрів.

Також у листі він зазначає, що до Київської митрополії УПЦ надходять численні звернення віруючих з вимогою не допустити введення в дію цього закону. Митрополит пише, що в цих зверненнях йдеться про те, що вказаний закон порушує право громадян на приватність, яке гарантоване у ст. 32 Конституції України. Крім того, занепокоєння православних віруючих викликає можливість втручання в їх особисте життя, яку створює цей закон. Автори звернень вказують, що цей законодавчий акт не у всьому узгоджується з вимогами Закону України про захист персональних даних.

Зокрема, стаття 16 вказаного закону передбачає, що «особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідні бланки документів, оформлення і видача таких документів здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України». Однак, на жаль, в законі ніяк не прописано порядок відмови громадян від внесення їх персональної інформації до безконтактного електронного носія. Тому норма про таку відмову носить виключно декларативний характер.

Як повідомлялося, 2 жовтня Верховна Рада прийняла Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Цей закон запроваджує в Україні єдину інформаційно-телекомунікаційну систему (Єдиний державний демографічний реєстр), що містить персональні дані про особу та її біометричні дані. З застосуванням цього реєстру особі видаються документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Більшість передбачених цим законом документів будуть містити імплантований безконтактний електронний носій, на який вноситиметься інформація про особу.

10 жовтня В.Янукович заявив, що схильний підписати цей закон, але прийме рішення лише після висновку експертів. При цьому Президент зазначив, що такий закон потрібен для подальших переговорів між Україною та ЄС щодо лібералізації візового режиму.