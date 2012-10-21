Отримати візу до Швейцарії стане легше

Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко написав на своїй сторінці в Twitter.

"Текст Угоди про спрощення оформлення віз ми зі Швейцарією вже погодили», - підкреслив К.Грищенко, додавши, що документ буде підписано «під час найближчої зустрічі з моїм швейцарським колегою».