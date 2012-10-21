Отримати візу до Швейцарії стане легше
06:37, 21 жовтня 2012Політика
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Україна і Швейцарія узгодили текст угоди про спрощення візового режиму.
Грищенко поділився радісною новиною
Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко написав на своїй сторінці в Twitter.
"Текст Угоди про спрощення оформлення віз ми зі Швейцарією вже погодили», - підкреслив К.Грищенко, додавши, що документ буде підписано «під час найближчої зустрічі з моїм швейцарським колегою».
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