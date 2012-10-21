Янукович відкриє подвір’я монастиря

Сьогодні Президент візьме участь у відкритті подвір’я Афонського Свято-Пантелеймонівського монастиря.

Сьогодні об 11.45 Президент України Віктор Янукович візьме участь у відкритті подвір’я Афонського Свято-Пантелеймонівського монастиря у Києві. Як повідомляє прес-служба Президента, церемонія пройде на території Олександрівської лікарні (Свято-Михайлівська церква, вул. Шовковична, 39/1).

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