Тігіпко не проти стати головою ВР

12:17, 21 жовтня 2012
Політика
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Віце-прем’єр-міністр Україні Сергій Тігіпко не проти стати головою Верховної Ради, якщо отримає відповідну підтримку Партії регіонів.

Сергій Тігіпко

Про це він заявив в інтерв’ю «5 каналу», продемонстрованому в суботу, відповідаючи на запитання, чи справді він хоче стати спікером.

«Є якісь партійні інтереси. І роль спікера дуже значима, оскільки він може впливати на ситуацію в парламенті», - сказав С.Тігіпко.

Водночас, наголосив він, тут потрібна колективна гра. «Якщо буде якась підтримка партії у цьому відношенні, то і це може бути», - сказав він.

На переконання С.Тігіпка, у Партії регіонів дуже багато людей, які хочуть зайняти посаду голови ВР.

С.Тігіпко зізнався, що депутатський мандат його не особливо цікавить. «Насправді сам по собі депутатський мандат мені не дуже потрібен. Я був у Верховній Раді», - сказав він.

За словами С.Тігіпка, робота депутата дуже важка, хоча «їх усіх лають». Як наголосив С.Тігіпко, його більше цікавить прикладна робота.

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