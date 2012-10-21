Янукович вклонився святим мощам
У Києві на території Олександрівської лікарні і Свято-Михайлівської церкви відкрито відроджене подвір'я Свято-Пантелеймонівського Афонського монастиря, що існувало на цьому місці з давніх часів до 1923 року.
Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття взяли участь митрополит Володимир, Президент України Віктор Янукович, голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем'єр-міністр Микола Азаров.
Виступаючи на церемонії, В.Янукович підкреслив: «Ми сьогодні з вами є учасниками відновлення історичної справедливості - відтворення подвір'я Свято-Пантелеймонівського Афонського монастиря».
За словами В.Януковича, духовні традиції, що існували раніше між Україною і Афонським монастирем, ніколи не уривалися, «і дуже приємно сказати, що на сьогодні наші співвітчизники-віруючі мають можливість бувати на горі Афон і поклонятися тим мощам, які там є».
*** Рішення про відродження подвір'я Свято-Пантелеймонівського Афонського монастиря було ухвалене 20 липня 2012 року на засіданні Святого синоду Української православної церкви Московського патріархату.
Престольне свято подвір'я встановлюється у день пам'яті великомученика і цілителя Пантелеймона (27 липня/9 серпня). Настоятель подвір'я за поданням Свято-Пантелеймонова монастиря затверджується главою УПЦ МП.
Намісником подвір'я духовний собор Пантелеймонова монастиря призначив ієромонаха Алексія, завдання якого - організувати монастир.
Духівником подвір'я призначено настоятеля лікарняного храму на честь святителя Михайла протоієрея Романа Барановського.