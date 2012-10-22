Міліція затримала партію компромата на депутата ПР

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, виїхавши на місце, слідчо-оперативна група міськвідділу затримала двох місцевих жителів 1971 і 1990 р.н., водіїв автомобілів Volkswagen і Chevrolet Lacetti, а також дванадцять громадян, жителів Луганська і Красного Луча, які за грошову винагороду розповсюджували листівки з компрометуючою інформацією про кандидата в депутати Верховної Ради.

За даними міліції, з місця події були вилучені 12 900 листівок, близько сотні екземплярів газети «Репортер свободный», роздруківки карт транспортного руху, листи з маршрутами руху, блокнот із записами тощо.

На даний час Сєвєродонецький МВ ГУ МВС у Луганській області проводить перевірку, матеріали якої будуть направлені в прокуратуру для ухвалення щодо вказаних осіб процесуального рішення.