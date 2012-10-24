Симоненко: Перед виборами пацієнтів у психлікарнях стало вдвічі більше

"Потрібно розуміти, що попередні 20 років виявилися не дорогою до демократії, а роками дрімучої диктатури, яка встановлена ​​зараз в державі", - цитує лідера Компартії "Комсомольская правда в Украине".

За словами Петра Симоненка, зараз в деяких регіонах чиновники дають вказівки своїм підлеглим, які відсотки повинні бути у конкурентів. "Губернатор Одеської області Едуард Матвійчук проводить нараду і кричить про те, що" комуністам - 8-9%, і не більше! А то я вас усіх порозганяю і голови повідриваю! "- розповідає Петро Симоненко. - На нараді, не соромлячись, ведуть себе нахабно і цинічно. Випадок підготовки фальсифікацій на виборах виявлено в Миколаєві. У будинку за адресою, де розміщується Миколаївський обком КПУ, раптом прописали 250 міліціонерів, щоб вони голосували на конкретній виборчій дільниці ".

Більш того, за даними КПУ, те ж саме стосується і закритих виборчих дільниць. "У деяких лікарнях напередодні виборів збільшується кількість пацієнтів. А в психіатричних лікарнях кількість хворих зростає в два рази", - стверджує Петро Симоненко.