Третьяков: Влада має намір зірвати вибори на 218-му окрузі

«Війна партії влади зі мною почалася не зараз, - заявив політик. - Просто логічно, що вона активізувалася на фінішній прямій кампанії, коли мобілізуються всі можливі сили. Чому саме до мене така підвищена «увага»? Напевно, тому що я один з небагатьох, хто ще залишився в опозиції з команди 2004-го року, яка не пустила їх до влади. І, відповідно, становлю для них небезпеку, тому що на практиці знаю, як можна відсторонити їх від управління державою», - сказав він в інтерв’ю УНІАН.

Але, як зазначив Третьяков, всі ці намагання не зможуть змінити ситуацію і він абсолютно впевнений у своїй перемозі.

«Динаміка зростання моїх рейтингів дозволяє однозначно спрогнозувати: я перемагаю. На сьогоднішній момент рівень моєї підтримки серед виборців значно випереджає інших кандидатів», зазначив опозиційний депутат.

Саме тому, на його думку, влада має намір зірвати вибори на 218-му окрузі. «Знаю достовірно, що такий сценарій запущений, - сказав політик. - Бо ж нинішня влада по-іншому вигравати вибори не вміє».

Він також звернув увагу на те, що «сьогодні дуже багатьох членів дільничних виборчих комісій, зокрема, бюджетників, влада заганяє туди примусово». «А в кожної людини, яку щось змушують робити, - підкреслив Третьяков, - невблаганно зріє внутрішній протест. Як наслідок, ці люди просто не прийдуть працювати на дільниці, і нікому буде вести підрахунок голосів. Таким чином, вибори можуть бути зірвані».

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на парламентських виборах по округу №218, що об’єднує частини Святошинського й Оболонського районів столиці.