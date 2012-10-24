Правозахисник: Развозжаєву погрожували смертю дружини і дітей

Як повідомляє РІА «Новости», кримінальну справу, за якою проходить Л.Развозжаєв, Слідчий комітет РФ порушив після виходу на телеканалі НТВ фільму "Анатомія протесту-2". Його автори стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на гроші з-за кордону.

У понеділок, 22 жовтня, стало відомо, що Л.Развозжаєв у всьому зізнався, але пізніше з'явилися повідомлення, що він написав явку з повинною під тиском. Зараз Л.Развозжаєв перебуває в московському СІЗО "Лефортове".

"Він хоче дезавуювати це звернення, цей текст", - сказав В.Борщов на прес-конференції в Москві.

За його словами, Л.Развозжаєв під час зустрічі з ним у вівторок повідомив, що хоче спростувати "практично все, що говорив". Разом з тим він визнав, що юридично це зробити непросто.

Особисто про це Л.Развозжаєв поки що не оголошував, заявила журналістам секретар московською ГНК Зоя Свєтова. "Це очевидно, у нього поки що немає адвоката, якому б він довіряв. Тому ніяких заяв він поки що не робив", - сказала вона.

В.Борщов також повідомив, що Л.Развозжаєву під час його перебування, за припущенням, у Брянській області, невідомі, які вивезли його з України, погрожували смертю, зокрема насильницькою смертю членів його родини.

"Вони відпрацьовували текст, який він мав підписати, це супроводжувалося погрозами: "ми знаємо все про твоїх дітей, і діти будуть мертві, і дружина", - розповів В.Борщов.

За його словами, на Л.Развозжаєва чинили сильний тиск, який він назвав психологічними тортурами.

За словами заступника голови ГНК Любові Волкової, Л.Развозжаєв під час зустрічі у вівторок був у загальмованому стані.

"Я одразу відзначила, що він був у загальмованому стані. Я запитала його (про це), але він не став говорити, поряд стояли співробітники (установи)", - сказала Л.Волкова.

Її слова підтвердила інший член ГНК Лідія Дубикова. "Коли з нами розмовляли, він докладав певного зусилля волі, і риси його обличчя, міміка не була живою - вона була якоюсь скутою. Тому ми вважаємо, що до нього якісь засоби застосовувалися. Хоча він усе говорив правильно, але губився, говорив сповільнено, скуто. Він говорив: "Я боюся, що прийдуть знову ці, і знову наді мною знущатимуться", - розповіла Л.Дубикова.

Вона повідомила, що в розмові з Л.Развозжаєвим з'ясувалося, що до нього, крім психологічного, також застосовувалася фізична дія. "Коли він замикався, (говорив) що не хоче писати (явку з повинною), його били. Хоча він не згадав, що це биття, але його били, до нього застосовувалися силові прийоми", - припустила Л.Дубикова.

У свою чергу, секретар ГНК Зоя Свєтова додала, що Л.Развозжаєв також має намір звернутися із заявою до СК і Генпрокуратури, для чого йому спочатку необхідна зустріч з адвокатом.

"Він хоче написати про викрадення в Слідчий комітет, Генпрокуратуру. Природно, йому для цього потрібний адвокат", - сказала З.Свєтова.