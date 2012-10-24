Правозахисник: Развозжаєву погрожували смертю дружини і дітей
Російський опозиціонер Леонід Развозжаєв, звинувачуваний у підготовці до масових безпорядків, хоче спростувати явку з повинною, заявив голова Громадської наглядової комісії (ГНК) Москви, член Московської Гельсінської групи Валерій Борщов.
Як повідомляє РІА «Новости», кримінальну справу, за якою проходить Л.Развозжаєв, Слідчий комітет РФ порушив після виходу на телеканалі НТВ фільму "Анатомія протесту-2". Його автори стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на гроші з-за кордону.
У понеділок, 22 жовтня, стало відомо, що Л.Развозжаєв у всьому зізнався, але пізніше з'явилися повідомлення, що він написав явку з повинною під тиском. Зараз Л.Развозжаєв перебуває в московському СІЗО "Лефортове".
"Він хоче дезавуювати це звернення, цей текст", - сказав В.Борщов на прес-конференції в Москві.
За його словами, Л.Развозжаєв під час зустрічі з ним у вівторок повідомив, що хоче спростувати "практично все, що говорив". Разом з тим він визнав, що юридично це зробити непросто.
Особисто про це Л.Развозжаєв поки що не оголошував, заявила журналістам секретар московською ГНК Зоя Свєтова. "Це очевидно, у нього поки що немає адвоката, якому б він довіряв. Тому ніяких заяв він поки що не робив", - сказала вона.
В.Борщов також повідомив, що Л.Развозжаєву під час його перебування, за припущенням, у Брянській області, невідомі, які вивезли його з України, погрожували смертю, зокрема насильницькою смертю членів його родини.
"Вони відпрацьовували текст, який він мав підписати, це супроводжувалося погрозами: "ми знаємо все про твоїх дітей, і діти будуть мертві, і дружина", - розповів В.Борщов.
За його словами, на Л.Развозжаєва чинили сильний тиск, який він назвав психологічними тортурами.
За словами заступника голови ГНК Любові Волкової, Л.Развозжаєв під час зустрічі у вівторок був у загальмованому стані.
"Я одразу відзначила, що він був у загальмованому стані. Я запитала його (про це), але він не став говорити, поряд стояли співробітники (установи)", - сказала Л.Волкова.
Її слова підтвердила інший член ГНК Лідія Дубикова. "Коли з нами розмовляли, він докладав певного зусилля волі, і риси його обличчя, міміка не була живою - вона була якоюсь скутою. Тому ми вважаємо, що до нього якісь засоби застосовувалися. Хоча він усе говорив правильно, але губився, говорив сповільнено, скуто. Він говорив: "Я боюся, що прийдуть знову ці, і знову наді мною знущатимуться", - розповіла Л.Дубикова.
Вона повідомила, що в розмові з Л.Развозжаєвим з'ясувалося, що до нього, крім психологічного, також застосовувалася фізична дія. "Коли він замикався, (говорив) що не хоче писати (явку з повинною), його били. Хоча він не згадав, що це биття, але його били, до нього застосовувалися силові прийоми", - припустила Л.Дубикова.
У свою чергу, секретар ГНК Зоя Свєтова додала, що Л.Развозжаєв також має намір звернутися із заявою до СК і Генпрокуратури, для чого йому спочатку необхідна зустріч з адвокатом.
"Він хоче написати про викрадення в Слідчий комітет, Генпрокуратуру. Природно, йому для цього потрібний адвокат", - сказала З.Свєтова.