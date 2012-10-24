Від імені Тимошенко поширили листівки проти кандидата Свободи

У листівках містилася агітація від імені лідера опозиції Юлії Тимошенко проти спільного кандидата від ВО "Свобода" та ВО "Батьківщина" Сидора Кізіна.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Житомирської обласної організації ВО „ Свобода”.

За даними «Свободи», затриманий автомобіль «був набитий "чорними агітками" проти С.Кізіна».

Незареєстровані фальшиві листівки, а також агітацію одного із опонентів С.Кізіна - Володимира Кропивницького, міліція вилучила.

Цю інформацію УНІАН також підтвердили у Романівському райвідділі міліції, зазначивши, що за цим фактом правоохоронці наразі проводять перевірку.

Стосовно чоловіка і жінки, які перевозили листівки, складено протокол про адміністративне правопорушення. Затримані дали пояснення, листівки вилучено.