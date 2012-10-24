Від імені Тимошенко поширили листівки проти кандидата Свободи
Сьогодні у райцентрі Романів Житомирської області міліція затримала автомобіль та двох осіб, які розповсюджували фальшиві листівки.
У листівках містилася агітація від імені лідера опозиції Юлії Тимошенко проти спільного кандидата від ВО "Свобода" та ВО "Батьківщина" Сидора Кізіна.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Житомирської обласної організації ВО „ Свобода”.
За даними «Свободи», затриманий автомобіль «був набитий "чорними агітками" проти С.Кізіна».
Незареєстровані фальшиві листівки, а також агітацію одного із опонентів С.Кізіна - Володимира Кропивницького, міліція вилучила.
Цю інформацію УНІАН також підтвердили у Романівському райвідділі міліції, зазначивши, що за цим фактом правоохоронці наразі проводять перевірку.
Стосовно чоловіка і жінки, які перевозили листівки, складено протокол про адміністративне правопорушення. Затримані дали пояснення, листівки вилучено.