Дональд Трамп випише чек на $ 5 млн, якщо Обама покаже свій атестат

Про це повідомляє РІА "Новости". Минулого року Трамп уже домагався від Обами оприлюднення його свідоцтва про народження. Білий дім в результаті погодився на це і, тим самим, поклав край спекуляціям в ЗМІ та маргінальних політичних колах щодо легітимності обрання Обами президентом.

За американськими законами, главою держави може стати лише людина, яка народилася на території США. Деякі видання і політики публічно висловлювали сумніви в тому, що Обама американець, оскаржуючи довідки про місце його народження і заявляючи, що він кенієць. Приводом для спекуляцій служив той факт, що батько президента був вихідцем з Кенії.

"Це чек, який я дуже хотів би підписати ... Президент Обама - найменш відкритий президент в історії країни. Якщо він оприлюднить документи, то, тим самим, закриє питання, що викликає злість з боку багатьох американців", - заявив Трамп.

Мільярдер не пояснив, що саме він хоче з'ясувати, однак повідомив, що крайній термін для виконання його умов - 5:00 вечора 31 жовтня. Чек він пообіцяв виписати протягом години після оприлюднення документів.

У відповідь на прохання прокоментувати заяву Трампа, старший радник Білого дому Девід Плафф сказав: "Поставте це питання в Бостоні. Оскільки Дональд Трамп - головний спонсор Мітта Ромні, то за все, що Трамп говорить, відповідає Ромні". Трамп, котрий раніше не виключав своєї участі в президентських виборах, у лютому 2012 року оголосив, що підтримає в боротьбі за вищий державний пост конкурента Обами, екс-губернатора Массачусетсу Мітта Ромні.