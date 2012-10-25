Адвокат: Мельниченка до суду триматимуть у СІЗО СБУ

Про це УНІАН повідомив адвокат М.Мельниченка Микола Неділько.

За його словами, М.Мельниченка допитували вчора до 22.30 у Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури.

«Висунули обвинувачення, з яким ми звичайно не погоджуємось, а потім його було переведено до так званого слідчого ізолятора СБУ, де він триматиметься до суду, який має обрати запобіжний захід», - сказав М.Неділько.

Він припустив, що відповідне судове засідання відбудеться сьогодні або завтра.

Адвокат висловив сподівання, що його заздалегідь повідомлять про дату, час та місце проведення суду.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня М.Мельниченко повернувся із США до України і був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту "Бориспіль".

У прес-центрі СБУ повідомили, що Головне слідче управління СБУ за дорученням ГПУ розслідує кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.328 (розголошування державної таємниці), ч.1 ст. 358 (підробка документів) і ч.3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

М.Мельниченка було оголошено в міжнародний розшук, оскільки слідчим управлінням СБУ за поданням Генеральної прокуратури розслідується кримінальна справа стосовно М.Мельниченка.

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченко був оголошений у розшук за звинуваченням у розголошенні державної таємниці, підробці документів і перевищенні службових повноважень. 26 грудня Печерський райсуд визнав законним порушення Генпрокуратурою в 2001 справи проти М.Мельниченка. Його захист оскаржив дане рішення, проте Апеляційний суд Києва залишив його в силі.

За даними ЗМІ, М.Мельниченко перебував в Ізраїлі, і ця країна відмовилася його видавати. У березні він сам заявляв, що знаходиться в США.

3 серпня М.Мельниченко був затриманий в аеропорту Неаполя (Італія) за ордером, виданим українським бюро Інтерполу.

14 серпня М.Мельниченка було звільнено із в'язниці Неаполя.