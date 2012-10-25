Держкомтелерадіо: В ефірах провідних телеканалів опозиції більше, ніж влади

Обсяги ефірного часу, наданого телеканалами для висвітлення та висловлювання точки зору представникам «опозиції», на 53% більше обсягів ефірного часу, використаного представниками влади та Партії регіонів, повідомляє прес-служба ДКТРУ.

1. За обсягами прямої політичної реклами «опозиційні» сили представлені в 1,76 рази більше ніж Партія регіонів.

2. Висвітлення діяльності «опозиційних» політичних сил у новинах переважає Партію регіонів: за хронометражем - у 3,1 рази, за кількістю сюжетів – у 4,1 рази.

3. Час, виділений на виступи представникам «опозиційних» сил в ефірах найпопулярніших ток-шоу та програм, у 3,77 рази перевищує час, який був наданий спікерам Партії регіонів.

4. Загальна кількість сюжетів, що висвітлює діяльність органів державної влади -559.

Таким чином, враховуючи загальні хронометражі присутності Партії регіонів та «опозиційних» політичних сил – суб’єктів виборчого процесу в ефірах провідних телеканалів, «опозиція» представлена у 2 рази більше (110 год., 40 хв., проти 55 год., 48 хв.).

Загальний хронометраж присутності в ефірах телеканалів Комуністичної партії складає 23год, 26хв, 10сек.

У разі додавання хронометражів присутності Комуністичної партії та Партії регіонів в ефірах телеканалів, «опозиційні» політичні сили матимуть перевагу у 1,39 рази (110 год., 40 хв., 07 сек. проти 79 год., 14 хв., 43 сек).

При проведенні дослідження аналізувалися ефіри 8 телеканалів - ІНТЕР, 1+1, ICTV, Новий канал, СТБ, ТРК «Україна», Перший національний, 5-й канал.

Показники розраховано як cпіввідношення загальних хронометражів інформаційних матеріалів у новинах, часу виступів у ток-шоу між «опозиційними» політичними силами (ОО «Батьківщина», УДАР, «Україна вперед!», ВО «Свобода», «Наша Україна», Радикальна партія) та Партією регіонів.