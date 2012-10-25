Регіонал ображається на Росію за те, що підклала свиню перед виборами

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу в коментарі журналістам.

За його словами, якою б не була оцінка ситуації, «але те, що зроблено у період, коли вибори на носі, це не йде на користь влади».

«І як мені здається, тут відповідну нехорошу послугу нам зробили з боку Російської Федерації», - підкреслив О.Єфремов. При цьому він додав: «Як мені бачиться, ми до цього не маємо жодного відношення».

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом з координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

Автори фільму, який вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" в Грузії, Україні і масових заворушень у Білорусі. Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав від руки 10 листів, де розповів про підготовку заворушень. 21 жовтня Л.Развозжаєва було узято під варту Басманним районним судом Москви до 16 грудня.

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

У Головному управлінні МВС України у Києві УНІАН повідомили, що жодних заяв до столичної міліції з приводу зникнення цієї людини не надходило.

Помічник голови Державної прикордонної служби Сергій Астахов заявив, що Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну, і під час перетину кордону жодних зауважень прикордонникам не висловлював.

За словами І.Пономарьова, «Развозжаєв перебував в Києві на легальній підставі з середи, 17 жовтня. Після того, як у п'ятницю, 19 жовтня, його було оголошено у федеральний розшук СК РФ, Леонід вирішив звернутися до міжнародних інстанцій з проханням надати йому політичний притулок. Развозжаєв заповнив анкету і подав заяву на ім'я верховного комісара. Коли він вийшов з будівлі управління по вулиці Лаврська, 16, співробітники відомства почули крики про допомогу, після цього Леоніда ніхто не бачив і він не виходив на зв'язок».