Венедиктов: Росія перед виборами зробила Януковичу отруєний подаруночок

Про це заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" її головний редактор Олексій Венедиктов.

"Цей же скандал завдає удару по Януковичу. Цієї неділі вибори. Це нагадує тюремний скандал у Грузії?.. І виходить, що Російська Федерація зробила Януковичу отруєний подаруночок, тому що зараз тільки ледачий з опозиції в Україні не говорить - так що ж таке, іноземна держава діє на нашій території, як у себе вдома! ".

Олексій Венедиктов вважає також, що українська прикордонна служба, яка стверджує, що Развозжаєв пройшов прикордонний контроль без скарг, повинна надати відео, яке підтверджує це.

"Я знаю, що на прикордонних пунктах прикордонна охорона України все робить під камерою. Грубо кажучи, якщо Леонід Развозжаев, як стверджують українські прикордонники, пройшов сам і пред'явив паспорт, і так далі, хотілося б кадри, так? Тому що зараз люди ... й управління комісара по біженцях починають звинувачувати українську спецслужбу, що вона сприяла викраденню. Це викрадення ", - вважає Венедиктов.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня з'явилася інформація про те, що російського опозиціонера, члена ради «Лівого фронту» Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) в Києві.

За словами російського політика Іллі Пономарьова, «Леонід Развозжаєв перебував у Києві на легальній підставі із середи, 17 жовтня. Після того, як у п'ятницю, 19 жовтня, він був оголошений у федеральний розшук СК РФ, Леонід вирішив звернутися до міжнародних інстанцій з проханням надати йому політичний притулок. Развозжаєв заповнив анкету і подав заяву на ім'я верховного комісара. Коли він вийшов з будівлі управління по вулиці Лаврській, 16, співробітники відомства почули крики про допомогу, після цього Леоніда ніхто не бачив і він не виходив на зв'язок».

21 жовтня Басманний районний суд Москви виніс постанову про арешт Л.Развозжаєва до 16 грудня.

Слідство у РФ висунуло Л.Развозжаєву звинувачення у справі про підготовку масових заворушень. Його утримують в одиночній камері «Лефортово».

23 жовтня помічник голови Державної прикордонної служби України Сергій Астахов заявив, що помічник депутата Держдуми РФ І.Пономарьова, опозиціонер Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну і під час перетинання державного кордону жодних зауважень прикордонникам не висловлював.

У свою чергу, джерело в силових структурах України сказало агентству, що Л.Развозжаєв залишив межі країни не повітряним шляхом.

"Развозжаєв вирушив до Росії не на літаку", - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, через обставини, що склалися, він не може розкрити інших подробиць.