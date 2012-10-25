У ПР кажуть, що дані про голосування отримуватимуть «своїми каналами»

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив сьогодні на брифінгу.

«Партія регіонів вестиме попередній підрахунок голосів», - відзначив він.

О.Єфремов відзначив, що у день виборів представники Партії регіонів передаватимуть інформацію про явку виборців на виборчі дільниці, а після 20.00, коли вони закриються, Партія регіонів одержуватиме «своїми каналами» інформацію про дані голосування.

«Більше того, ми ставимо завдання нашим представникам у дільничних виборчих комісіях, щоб вони на руках мали мокрі протоколи (напевно, йдеться про протоколи з мокрою печаткою – УНІАН), і у нас паралельно вестиметься підрахунок по голосах за мокрими протоколами», - сказав О.Єфремов.

За його словами, паралельний підрахунок голосів необхідно проводити для того, щоб вже наступного дня після голосування мати інформацію «в повному обсязі».

Як повідомляв УНІАН, Об'єднана опозиція «Батьківщина» і ВО «Свобода» вестимуть паралельний підрахунок голосів на парламентських виборах.

Також паралельний підрахунок вестиме КПУ.