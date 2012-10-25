У ПР кажуть, що дані про голосування отримуватимуть «своїми каналами»
Партія регіонів на виборах народних депутатів 28 жовтня вестиме паралельний підрахунок голосів виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив сьогодні на брифінгу.
«Партія регіонів вестиме попередній підрахунок голосів», - відзначив він.
О.Єфремов відзначив, що у день виборів представники Партії регіонів передаватимуть інформацію про явку виборців на виборчі дільниці, а після 20.00, коли вони закриються, Партія регіонів одержуватиме «своїми каналами» інформацію про дані голосування.
«Більше того, ми ставимо завдання нашим представникам у дільничних виборчих комісіях, щоб вони на руках мали мокрі протоколи (напевно, йдеться про протоколи з мокрою печаткою – УНІАН), і у нас паралельно вестиметься підрахунок по голосах за мокрими протоколами», - сказав О.Єфремов.
За його словами, паралельний підрахунок голосів необхідно проводити для того, щоб вже наступного дня після голосування мати інформацію «в повному обсязі».
Як повідомляв УНІАН, Об'єднана опозиція «Батьківщина» і ВО «Свобода» вестимуть паралельний підрахунок голосів на парламентських виборах.
Також паралельний підрахунок вестиме КПУ.