В Ірпіні пенсіонерка померла одразу після голосування

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Київській області, жінка проголосувала, вийшла на вулицю, де їй раптово стало зле.

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Лікарям швидкої допомоги, які прибули за викликом, допомогли жінці вже не вдалося, вони констатували смерть.

На місці події працює слідчо-оперативна група міліції.