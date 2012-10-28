В Ірпіні пенсіонерка померла одразу після голосування
10:36, 28 жовтня 2012Політика
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В м. Ірпінь Київської області біля виборчої дільниці на вул. Жовтнева померла жінка 1936 року народження.
Жінка встигла проголосувати
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Київській області, жінка проголосувала, вийшла на вулицю, де їй раптово стало зле.
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Лікарям швидкої допомоги, які прибули за викликом, допомогли жінці вже не вдалося, вони констатували смерть.
На місці події працює слідчо-оперативна група міліції.
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