У Львові на дільниці помер виборець

На виборчій дільниці виборчого округу №115 на вул. Пасічній, 91, померла людина.

Про це ZAXID.NET повідомили в оперативному штабі по виборах при Львівській облдержадміністрації. «Під час голосування помер виборець 1941 року народження», - розповіла Ольга Кулик. Причина смерті - тромбоемболія легеневої артерії. Нагадаємо, сьогодні проходять вибори народних депутатів України.

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