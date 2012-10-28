У Львові на дільниці помер виборець
09:50, 28 жовтня 2012Політика
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На виборчій дільниці виборчого округу №115 на вул. Пасічній, 91, померла людина.
На виборчій дільниці Львова помер чоловік
Про це ZAXID.NET повідомили в оперативному штабі по виборах при Львівській облдержадміністрації.
«Під час голосування помер виборець 1941 року народження», - розповіла Ольга Кулик. Причина смерті - тромбоемболія легеневої артерії.
Нагадаємо, сьогодні проходять вибори народних депутатів України.
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