Сайт Партії регіонів теж лежить

Сьогодні, 28 жовтня, починаючи з 13.00, опоненти Партії регіонів проводять системні атаки на офіційний сайт ПР.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів.

«Їхня мета - в найвідповідальніший момент, в день голосування, шляхом мерзотної провокації спробувати обмежити право доступу прихильників Партії регіонів і представників ЗМІ до достовірної і компетентної інформації про хід парламентських виборів», - наголошується в заяві.

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Прес-служба Партії регіонів «звертає увагу інформаційних терористів на те, що їх дії, які безпосередньо обмежують права користувачів, є порушенням конституційних прав людини».

«Тому будь-яким спробам наших опонентів обмежити права громадян на отримання інформації буде покладено край», - заявили в ПР.

«Наразі ми докладаємо всіх зусиль для усунення існуючих проблем. Проте певний час через DDoS-атаки в роботі сайту можливі збої», - зазначили в Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні також хакери атакували персональні сайти опозиціонерів.

Зокрема, як заявив один з лідерів Об'єднаної опозиції, голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, «Ddos-ударами хакери завалили мій персональний сайт. Також - персональні сайти Тимошенко, Турчинова і Яценюка. Влада, мабуть, вирішила до фальсифікацій на дільницях додати ще й комп'ютерні ігрища із сайтами опозиціонерів».