Сайти опозиційних політичних партій «поклали» ddos-атаки

Про це повідомив один із лідерів опозиції Анатолій Гриценко.

«Ddos-ударами хакери завалили мій персональний сайт. Також персональні сайти Тимошенко, Турчинова та Яценюка», – написав Гриценко у соєму Facebook.

«Влада, мабуть, вирішила до фальшувань на дільницях додати ще й комп'ютерні ігрища з сайтами опозиціонерів? Працюємо над відновленням роботи сайтів, але б'ють не "чайники" - професіонали...», – поскаржився Гриценко.