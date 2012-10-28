Сайти опозиційних політичних партій «поклали» ddos-атаки
15:36, 28 жовтня 2012Політика
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Сайти Гриценка, Тимошенко, БЮТ і Фронту змін піддалися ddos-атакам.
Сайти опозиції "поклали"
Про це повідомив один із лідерів опозиції Анатолій Гриценко.
«Ddos-ударами хакери завалили мій персональний сайт. Також персональні сайти Тимошенко, Турчинова та Яценюка», – написав Гриценко у соєму Facebook.
«Влада, мабуть, вирішила до фальшувань на дільницях додати ще й комп'ютерні ігрища з сайтами опозиціонерів? Працюємо над відновленням роботи сайтів, але б'ють не "чайники" - професіонали...», – поскаржився Гриценко.
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