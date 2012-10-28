Донецька міліція каже, що в області «каруселі» не працюють

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Незалежному громадському прес-центрі голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій Шишацький.

Він зазначив, що його проінформували про те, що, нібито в містах Макіївці та Торезі масово використовують так звану «карусель» - підвозять на автобусах в різні ділянки групу одних і тих же людей для участі в голосуванні. Але В. Шишацький підкреслив, що на місця «виїжджала слідчо-оперативна група і міліція не підтвердила ці факти».