Сайт ОПОРИ піддається DDos-атакам

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської мережі «ОПОРА», «активісти мережі звернулися у технічну підтримку нашого хостингу. Там повідомили, що хостинг піддається DDos-атакам. На даний момент «ОПОРА» вирішує цю проблему, та оперативно перевозить всю важливу інформацію на інший хостинг».

Нагадаємо, що «ОПОРА» проводить спостереження у всіх 225 виборчих округах силами 3 500 спостерігачів. Порушення фіксуються на сайті oporaua.org.

Станом на 16.10 сайт Громадянської мережі «ОПОРА» не відкривається.