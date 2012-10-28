На 10-ти дільницях не викреслили «Собор» - вибори там будуть недійсні

Як передає кореспондент УНІАН, час засідання Тернопільського прес-клубу представник Комітету виборців України в Тернопільській області Володимир Курило повідомив, що відсутність печаток в бюлетенях є непоодинокими випадками в області.

«Наразі ще немає кінцевих даних, але вже можна говорити, що люди голосували із бюлетенями без напису «Вибув» більш, як на 10-ти дільницях», – сказав В.Курило.

Найбільше таких дільниць в окрузі №164 та №166. В останньому подекуди в бюлетенях також не було штампу «Вибув» навпроти кандидата Івана Кіся, який зняв свою кандидатуру.

«Керівники дільниць пояснюють, що документ із вказівкою пропечатувати бюлетені не містив офіційної печатки, тому вони прийняли рішення не ставити штамп «Вибув». Через це вибори там будуть визнані недійсними, причому на деяких з цих дільниць явка на 12.00 становила майже 100% і якось виправити ситуацію уже неможливо», – зазначив під час засідання прес-клубу представник ВО «Свобода» Леонід Бицюра.

Представник коаліції «За прозорі вибори» Володмир Ханас додав, що їхніми спостерігачами в Гусятинському районі зафіксовано факт пропечатування бюлетенів уже в ході виборів.

«При цьому на дільниці хід голосування не зупинили, а проштамповували бюлетені в той час, як інші люди голосували. Це теж є порушенням і ставить під сумнів легітимність результатів на даній дільниці», – зазначив В.Ханас.