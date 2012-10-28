Єфремов тішиться, що поберегли людей зі слабкими нервами

Про це сказав на брифінгу в прес-центрі ПР.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «вибори проходять демократично». «Так, безумовно, з якимись пристрастями, які є в будь-якій державі», - підкреслив О.Єфремов.

О.Єфремов не вважає, що є якісь перегини у питанні голосування виборців вдома.

За його словами, люди мають право скористатися своїм правом і проголосувати. І якщо вони фізично не можуть прийти на виборчу дільницю, то вони можуть проголосувати вдома.

Він підкреслив, що пам'ятає ситуацію, коли під час третього туру президентських виборів у 2004 році заборонили голосування вдома. За його словами, це «була ганьба для нашої держави». Він додав, що бачив людей на виборчих дільницях, яких «несли на ношах». «Це було видовище не для тих, хто зі слабкими нервами», - додав О.Єфремов.