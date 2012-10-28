Голосувати вдома буде майже мільйон виборців

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднені інформаційно-аналітичною системою «Вибори-2012» у Центрвиборчкомі.

Зокрема, саме така кількість виборців внесена до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування.

Згідно з даними, найбільша кількість людей, які голосуватимуть за місцем перебування, зареєстровані в окрузі №113 (Луганська область) – 10 тис. 196 виборців та у виборчому окрузі №114 (Луганська область) – 11 тис. 826 виборців.

В одномандатному виборчому окрузі №125 (Львівська область) за місцем перебування голосуватимуть 9 тис 160 виборців, в окрузі №161 (Сумська область) – 9 тис 524 виборців, №165 (Тернопільська область) – 10 тис 45 виборців, в окрузі №208 (Чернігівська область) – 10 тис 306 виборців.

Водночас, в інформаційно-аналітичній системі «Вибори-2012» не вказується, на підставі чого виборці змінили місце голосування. Відповідно до законодавства, виборець може звернутися до виборчої комісії з заявою про голосування вдома на підставі медичної довідки про стан здоров’я. Крім того, своє місце голосування також можуть змінити члени виборчих комісій. Всім іншим виборцям дозволено змінювати місце голосування лише у межах одного виборчого округу.