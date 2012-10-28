Українці у Росії вже відголосували

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, у 20.00 мск (18.00 за київським часом) закрились виборчі дільниці у Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, та Нижньому Новгороді. Ще раніше закрились виборчі дільниці у Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Як повідомив УНІАН голова виборчої комісії у Москві Денис Денисов, станом на 20.00 мск проголосувало близько 400 громадян України.

Він наголосив, що голосування пройшло у спокійній обстановці, але при досить низькій явці.

За його словами, зазвичай у голосуванні у Москві бере участь не менше тисячі виборців.

“Зараз ми приступаємо до підрахунку голосів”, - наголосив Д.Денисов.

За попередніми даними, у решті російських міст, де були відкриті дільниці, проголосувало у сумі ще декілька сотень виборців.