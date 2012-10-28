Різниця між Києвом і Москвою збільшилася до двох годин

28 жовтня стрілки годинника переведено на одну годину назад. Наступні півроку різниця в часі між Києвом і Москвою становитиме дві години, оскільки росіяни вже рік живуть за "літнім" часом, пишуть РИА Новости.

Як повідомляє пресс-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, перехід на «зимовий час» передбачено постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

*** Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався в СРСР з 1981 року. Наразі на «літній» і «зимовий» час переходять більш ніж у 110 країнах світу.