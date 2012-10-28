ЦВК отримала лише шість скарг на порушення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила секретар ЦВК Тетяна Лукаш сьогодні на брифінгу в ЦВК.

"Сьогодні до ЦВК зайшло аж 6 скарг з усієї України, з них три стосуються порушень щодо ведення передвиборної агітації – десь розклеювали листівки, одна стосується бездіяльності ОВК і дві - на дії комунальних служб", - сказала Т.Лукаш.

За її словами, в цілому процес голосування відбувається організовано та активно. "Загалом можна констатувати, що порушення, які відбувалися під час виборчої кампанії, були не чисельними, і я дуже сподіваюсь, що вони не вплинуть на результати волевиявлення", - сказала секретар ЦВК.

"Виборча кампанія проходить традиційно емоційно, як завжди в Україні, але ніяких надзвичайних подій, які можуть вплинути на результати волевиявлення, немає", - підкреслила Т.Лукаш.