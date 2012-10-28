Тюремники кажуть, що Луценко проголосував одним з перших

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Державній пенітенціарній службі України.

На тему: До Тимошенко трьома машинами привезли членів виборчої комісії і скриньку

«Він в числі перших проголосував на загальних умовах. Згідно із встановленим для кожного загону графіком. Ніяких претензій, негативних висловлювань, реплік Ю.Луценко не висловлював», - запевнили в ДПтСУ.

Раніше дружина Луценка повідомила, що ув'язненим колонії, де перебуває екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, заборонили в день голосування дзвонити родичам і приймати від них передачі.