Тюремники кажуть, що Луценко проголосував одним з перших
18:23, 28 жовтня 2012Політика
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Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко сьогодні одним з перших проголосував у Менській виправній колонії на виборах до Верховної Ради.
Луценко проголосував в колонії
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в Державній пенітенціарній службі України.
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«Він в числі перших проголосував на загальних умовах. Згідно із встановленим для кожного загону графіком. Ніяких претензій, негативних висловлювань, реплік Ю.Луценко не висловлював», - запевнили в ДПтСУ.
Раніше дружина Луценка повідомила, що ув'язненим колонії, де перебуває екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, заборонили в день голосування дзвонити родичам і приймати від них передачі.
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