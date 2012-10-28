Міліція не побачила ніяких «каруселей»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив заступник міністра МВС Віктор Ратушняк.

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«Ніяких «каруселей» нами не зафіксовано, ніяких людей, що приїжджали б до виборчих дільниць, нами не встановлено», - сказав він.

При цьому В.Ратушняк запевнив, що на виборчу дільницю неможливо провести сторонніх людей, оскільки всі пересування там фіксує відеокамера.

Водночас він повідомив, що станом на 16.00 до органів внутрішніх справ надійшло 134 повідомлення про різні порушення під час голосування, з яких переважна більшість щодо незаконного ведення агітації.

За словами В.Ратушняка, за всіма цими викликами було складено адміністративні протоколи.

Крім того, заступник міністра повідомив, що працівниками міліції було зафіксовано 6 випадків про винесення виборчих бюлетенів з дільниць, при чому у всіх цих випадках «люди були затримані, а матеріали щодо них передані до прокуратури для прийняття рішення».