ЦВК завтра почне приймати протоколи ОВК про підрахунок голосів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила секретар ЦВК Тетяна Лукаш сьогодні на брифінгу у ЦВК.

"Сьогодні засідання комісії не буде. Засідання почнеться завтра. Як показує практика, до Центральної виборчої комісії будуть прибувати члени окружних виборчих комісій з протоколами про підрахунок голосів з мокрими печатками", - сказала Т.Лукаш.

Секретар ЦВК підкреслила, що офіційні результати повинні бути встановлені не пізніше, ніж на 15 день після дня голосування. "Встановлення підсумків голосування відбудеться відповідно до вимог закону", - наголосила вона.