ЦВК завтра почне приймати протоколи ОВК про підрахунок голосів
18:43, 28 жовтня 2012Політика
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Центральна виборча комісія завтра у режимі засідання планує розпочати прийом протоколів окружних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборах народних депутатів України.
Лукаш розповіла про плани роботи
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила секретар ЦВК Тетяна Лукаш сьогодні на брифінгу у ЦВК.
"Сьогодні засідання комісії не буде. Засідання почнеться завтра. Як показує практика, до Центральної виборчої комісії будуть прибувати члени окружних виборчих комісій з протоколами про підрахунок голосів з мокрими печатками", - сказала Т.Лукаш.
Секретар ЦВК підкреслила, що офіційні результати повинні бути встановлені не пізніше, ніж на 15 день після дня голосування. "Встановлення підсумків голосування відбудеться відповідно до вимог закону", - наголосила вона.
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