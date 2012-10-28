Виборці завалили Лутковську скаргами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмена, сьогодні, 28 жовтня, до офісу Уповноваженого ВР з прав людини надходять численні повідомлення від спостерігачів щодо порушення виборчих прав громадян на виборах 2012 року. В робочому порядку йде оперативне реагування та перевірка ситуації на дільницях, із яких надходять повідомлення.

Зокрема, з Житомирської, Черкаської, Хмельницької областей та АР Крим надійшли повідомлення про відсутність на інформаційних табличках допису «У КАБІНЦІ ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НЕ ВЕДЕТЬСЯ».

До того ж сьогодні, 28 жовтня 2012 року, з початку голосування на веб-сайті ЦВК з технічних причин є недоступними ряд постанов ЦВК, запит на які зростає у зв’язку з намірами суб’єктів виборчого процесу оскаржувати процес виборів.

Крім того, на деяких дільницях відеокамери систем спостереження спрямовані таким чином, що стає проблематичним досягти публічності та прозорості виборчого процесу.

На виборчих дільницях АР Крим (у місті Ялта) на кабінках для таємного голосування відсутні шторки, що створює загрозу порушення принципу таємності волевиявлення громадян. На запит офісу Уповноваженого з прав людини в Раді міністрів АРК пояснили, що рішення щодо такого облаштування кабінок прийнято окружною виборчою комісією №7 та погоджено з Центральною виборчою комісією.

Представник Уповноваженого з питань дотримання виборчих прав громадян Михайло Чаплига направив лист до ЦВК із проханням вивчити ситуацію та вжити заходів реагування з метою виправлення ситуації, що склалася.