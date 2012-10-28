В Одесі на 23 дільницях виборцям підсунули ручки зі зникаючим чорнилом (додане відео)

Як повідомили УНІАН спостерігачі від КВУ і ВО «Батьківщина», зокрема, «таким чорнилом заповнювали виборчі бюлетені на дільниці №511093 цього округу, уточнивши, що «це з'ясувалося, коли один з одеситів зробив гелієвою ручкою позначку у себе на папері, залишаючи кабінку для голосування. І незабаром з'ясувалося, що запис зник. Про це склали акт, викликали правоохранителей, щоб вилучити речові докази правопорушення. І почали також перевірку на інших ДВК 133-го округу».

Вже відомо, заявила в інтерв'ю УНІАН юрист обласного штабу ВО «Батьківщина» Галина Моторіна, що «таким чорнилом виборцям було запропоновано заповнювати бюлетені на 23 виборчих дільницях округу №133».

Тим часом, як уточнили в облКВУ, «голова однієї з виборчих комісій заявив у відповідь на висловлені претензії з боку спостерігачів, що не бачить «в заактованому факті ніякої перешкоди у волевиявленні громадян».

За його словами, «чорнила самі по собі не зникають, а підігрівати бюлетені ніхто з членів очолюваної ним комісії не збирається».

Представники від Об'єднаної опозиції запропонували окружній комісії №133 розглянути питання про припинення голосування на цих дільницях. Проте рішення про це не ухвалено, голосування триває.

В облКВУ уточнили, що «на гелієвих стрижнях кожної з вилучених ручок є маркування: BLS-FRP5. Пошук в інтернеті за цим запитом видає: стрижень до ручки Friction (шпигун). Чорнило стає безбарвним під впливом високих температур. Склад відновлюється при температурі менше за 18 градусів».