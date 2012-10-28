Азаров відмовився говорити про відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в прес-центрі Партії регіонів.

За словами М.Азарова, вибори відбулися. Він підкреслив, що «висока явка виборців - це найкраща відповідь тим, хто говорив, що нібито наші люди розчарувалися, нібито наші люди не вірять. Все це неправда».

М.Азаров підкреслив, що вибори пройшли по всій країні «абсолютно спокійно». За його словами, є одиничні порушення.

Як сказав М.Азаров, результати exit-poll показують, що, «очевидно, що Партія регіонів перемогла».

Він поставив уточнююче питання: «Це всім очевидно?». Хтось з журналістів відповів: «Ні».

На цю репліку М.Азаров зауважив, що тих, кому це не очевидно, «одиничні голоси». «Декому дуже б хотілося, щоб ми програли, але ми виграли», - підкреслив М.Азаров і додав: «Але ми виграли в абсолютно чесній боротьбі».

В той же час рем'єр-міністр Микола Азаров відмовився відповідати на запитання, чи залишиться він на посаді прем'єра.

На запитання журналістки Соні Кошкіної він заявив, що не «не відповідатиме на провокаційні питання жертв режиму», – сказав він.

Після цього Азаров залишив прес–центр, повідомляє Українська правда.