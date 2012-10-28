Єфремов: регіони додадуть «пару відсотків голосів після підрахунку»

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив на брифінгу в центральному виборчому штабі Партії регіонів.

«Думаю, що пару відсотків голосів (порівняно з даними exit-poll) ми додамо», - сказав О.Єфремов.

Він додав, що вельми задоволений попередніми результатами Партії регіонів на виборах.

При цьому О.Єфремов пояснив, що різниця між остаточними результатами голосування й даними exit-poll відрізнятиметься, оскільки результати exit-poll формувалися в першій половині дня.

Крім того, лідер фракції Партії регіонів вказав на особливість електорату партії, який, за його словами, приходить на виборчі дільниці ближче до вечора.

«Тоді як електорат комуністів голосує вранці», - уточнив О.Єфремов.