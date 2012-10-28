У ПР впевнені, що всі їхні мажоритарники пройшли

Син прем'єр-міністра України Миколи Азарова, кандидат у народні депутати України Олексій Азаров по виборчому округу №47 набрав щонайменше 75% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в незалежному громадському прес-центрі керівник виборчого штабу Партії регіонів у Донецькій області Олександр Косянюк.

Він зазначив, що Партія регіонів у Донецькій області провела «якісно виборчу кампанію, підібрала якісно своїх кандидатів у мажоритарні округи». «Той екзит-пол, який ми проводили внутрішній партійний показує, що всі 21 наш кандидат-мажоритарник отримали переконливі перемоги в округах», - сказав О.Косянюк.

За його словами, «Олексій Азаров набрав щонайменше 75% голосів, Сергій Клюєв (брат голови РНБО України Андрія Клюєва - УНІАН) - щонайменше 72% голосів, нинішні народні депутати: Леонід Литвинов - за нашими даними в районі 80% голосів отримав, Владислав Лук’янов - у районі 75%, Тетяна Бахтеєва - 62% голосів».