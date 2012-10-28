Батьківщина: В окрузі сина Азарова 6 тисяч виборців голосують вдома

14:14, 28 жовтня 2012
Політика
791 0

На Донеччині в окрузі, де балотується син прем’єр-міністра України, кандидат-мажоритарник від Партії регіонів Олексій Азаров, зафіксована рекордна кількість хворих людей, які виявили бажання голосувати поза межами дільниці.

Округ сина Азаров б`є рекорди за кількістю тих, хто хоче голосувати вдома

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час телемосту в штабі Об’єднаної опозиції «Батьківщина» заявив керівник Донецького регіонального штабу опозиції Олександр Ярошенко.

Зокрема, за його словами, в окрузі №47 Донецької області кількість хворих становить 6 тис. осіб.

«Рекордна кількість виборців, які хочуть проголосувати вдома, зафіксована в 47 окрузі Донеччини, де балотується Олексій Азаров», - сказав О.Ярошенко. Він також додав, що кількість бажаючих голосувати на дому за останні дні зросла в 4 рази.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter