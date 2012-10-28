Батьківщина: В окрузі сина Азарова 6 тисяч виборців голосують вдома
14:14, 28 жовтня 2012Політика
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На Донеччині в окрузі, де балотується син прем’єр-міністра України, кандидат-мажоритарник від Партії регіонів Олексій Азаров, зафіксована рекордна кількість хворих людей, які виявили бажання голосувати поза межами дільниці.
Округ сина Азаров б'є рекорди за кількістю тих, хто хоче голосувати вдома
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час телемосту в штабі Об’єднаної опозиції «Батьківщина» заявив керівник Донецького регіонального штабу опозиції Олександр Ярошенко.
Зокрема, за його словами, в окрузі №47 Донецької області кількість хворих становить 6 тис. осіб.
«Рекордна кількість виборців, які хочуть проголосувати вдома, зафіксована в 47 окрузі Донеччини, де балотується Олексій Азаров», - сказав О.Ярошенко. Він також додав, що кількість бажаючих голосувати на дому за останні дні зросла в 4 рази.
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