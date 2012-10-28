Тігіпко прогнозує, що Азаров втримається в кріслі прем'єра

Заступник голови Партії регіонів Сергій Тігіпко думає, що голова Партії регіонів Микола Азаров залишиться на посту прем'єр-міністра України, а в уряд ввійдуть партнери по майбутній коаліції в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Тігіпко заявив під час прямого включення на каналі ТВі.

«Я думаю, що Микола Янович (Азаров – УНІАН) залишиться прем'єр-міністром. Частина міністрів залишиться в уряді, а частина піде у Верховну Раду», - сказав С.Тігіпко.

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Він не виключає, що після створення коаліції Партією регіонів з іншими політичними силами у Верховній Раді посади в уряді можуть бути віддані членам коаліції.

«Ми до кінця ще не знаємо ситуації. Можлива якась коаліція і можливо хтось захоче прийти у владу, тоді вже треба буде говорити про ті посади, на які вони претендуватимуть», - сказати С.Тігіпко.