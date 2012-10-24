Тігіпко хоч зараз розігнав би половину уряду

Заступник глави Партії регіонів, віце-прем'єр України Сергій Тігіпко в інтерв'ю виданню «Коммерсант-Україна» дав зрозуміти, що після виборів кадрових перестановок у Кабінеті міністрів не уникнути.

«Я не готовий говорити про персоналії, але будь моя воля - я поміняв би більше 50%. І це потрібно робити швидко, щоб нові люди мали можливість відразу почати роботу. Я б робив ротацію вже в цьому році», - сказав Тігіпко.

Відповідаючи на запитання, чи має намір сам віце-прем'єр залишитися в уряді чи перейти в парламент, Тігіпко відповів:

«Я буду максимально концентруватися на реформах. Це те, що мене цікавить. Конкретне місце роботи буде визначене пізніше. Перш за все це буде вирішувати партія, але я теж маю свої погляди та ідеї. І якщо мені буде запропоновано те, що мене не влаштує, я залишаю за собою право не погоджуватися».

Щодо своєї ролі на президентських виборах 2015 року, регіонал зазначив: «Це буде роль, визначена партією. Хочуть партійці цього чи не хочуть, але вони прив'язані до партії, у них обмежений простір для маневру, вони повинні погоджувати дії з інтересами партії».