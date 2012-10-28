Грищенко сподівається, що тепер ЄС припинить невиправдано критикувати Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.Грищенко сказав під час виступу на круглому столі високого рівня «Парламентські вибори в Україні: міжнародний погляд».

«Сподіваюся, із проведенням цих виборів період невиправдано критичних і подекуди скороспілих висновків у відносинах України і ЄС завершився», - сказав міністр.

К.Грищенко зазначив, що пріоритет України - інтеграція у ЄС - залишається незмінним. «Я як міністр закордонних справ сподіваюся, що у новому парламенті влада та опозиція ефективно і безперешкодно знаходитимуть консенсус щодо законів, необхідних для просування європейської інтеграції України», - сказав він.

К.Грищенко привітав українців з успіхом, яким стали ці вибори. «Це був непростий час, було нагнітання пристрастей, іноді щире, а іноді штучне. Було море емоцій, були тривоги, надії, розчарування, але, гадаю, зараз цілком очевидно, що попри певні проблеми сухий залишок цілком позитивний», - сказав міністр.

За словами К.Грищенка, сьогодні Україна отримала новий, демократично обраний парламент, і ці вибори, за багатьма оцінками, стали очевидним і важливим кроком вперед.

«Демократія – це насамперед наявність вибору і можливість цей вибір реалізувати. Як би гаряче не кипіли політичні пристрасті, 28.10.2012 стало очевидно, що в Україні є і перше, і друге», - сказав міністр.

За словами К.Грищенка, в останні місяці було сказано багато про те, що ці вибори є іспитом для України. «Висловлюю особисте враження, яке, наскільки я розумію, поділяє більшість: ми цей іспит склали», - додав він.