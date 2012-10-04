Представник України в ЄС: Ми займаємось реальною інтеграцією

За період з січня місяця цього року Брюссель відвідало 111 українських делегацій – це навіть більше ніж у минулі роки. Тому про м’яку ізоляцію говорити не можна – Україна рухається до підписання договору про асоціацію є ЄС. Про це в ефірі «5 каналу» заявив представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

«За період із першого січня, до середини вересня, у мене в Брюсселі було 111 делегацій. Останній візит, минулого тижня, візит першого віце-прем’єра відповідального за євроінтеграцію Валерія Хорошковського, візит міністра енергетики Бойка, і навіть був короткий візит третього Президента Ющенка», - зазначив Єлісєєв.

«Реальні результати: ми підписуємо угоду на 200 мільйонів євро, і нам дають гроші на модернізацію ГЕС. Зараз ми почали займатися не абстрактною дипломатією і не абстрактною інтеграцією, ми займаємось реальною інтеграцією. Багато хто висловлював сумніви, що ми закінчимо переговори по угоді про асоціацію – ми це зробили, висловлювалися заперечення, що ми будь-коли парафуємо угоду – нещодавно ми це зробили, а зараз ми рухаємось у напрямку підписання угоди», - наголосив дипломат.