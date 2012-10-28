Кличко: деякі речі, які пропонує Тягнибок, для нас - неприйнятні

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер партії Віталій Кличко повідомив на прес-конференції у виборчому штабі «УДАРу».

За словами В.Кличка, ще рано говорити про остаточні результати голосування на парламентських виборах.

Лідер «УДАРу» зазначив, що зараз усі представники його партії зосереджені на тому, щоб захистити отриманий результат.

Як сказав В.Кличко, тільки після цього можна буде говорити про подальшу роботу в парламенті, зокрема про спільні дії з іншими політичними силами.

При цьому він повторив, що «УДАР» не бачить перспектив для спільної роботи з Партією регіонів і схиляється до співпраці з опозиційними «Батьківщиною» і «Свободою».

За словами В.Кличка, вже є певний спільний план дій, який «УДАР» має намір запропонувати своїм майбутнім партнерам. В.Кличко повідомив, що в першу чергу він включає такі пункти, як боротьба з корупцією, підвищення відповідальності влади, а також розвиток місцевого самоврядування.

Лідер «УДАРу» додав, що ці й інші пропозиції будуть направлені потенційним партнерам партії в майбутньому парламенті.

На питання журналістів, чи готовий «УДАР» повноцінно співпрацювати з радикальною «Свободою», В.Кличко відповів, що з багатьма речами, які пропонує «Свобода», його партія згодна.

Проте, за словами В.Кличка, ті речі, які «пахнуть» радикальним націоналізмом, є неприйнятними.