Симоненко підозрює, що явкою виборців маніпулюють регіонали

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час брифінгу в прес-центрі центрального виборчого штабу КПУ висловив лідер партії Петро Симоненко.

«Явку не називають з однієї простої причини. Це зайвий раз говорить про те, що як Конституційний Суд, так і Центральна виборча комісія маніпулюються представниками політичної сили «регіоналів», - сказав П.Симоненко.

На його переконання, дані про явку виборців не надаються, щоб не було можливості оперативно аналізувати явку по областям.

Також П.Симоненко нагадав, що у 2011 році в Україні не було проведено перепис населення. «Дуже хотілося зберегти мінімум мільйонів п'ять для фальсифікації виборців», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, перші попередні дані про явку виборців станом на 20.00 ЦВК оприлюднила після 21.00.

Близько 22.00 на підставі отриманої інформації з виборчих дільниць 122-х із 225-ти виборчих округів інформаційно-аналітична система ”Вибори-2012” в ЦВК показувала, що явка по Україні становила 57,33%.