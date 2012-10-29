Развозжаєв одружується в СІЗО

Викрадений у Києві російський опозиціонер Леонід Развозжаєв найближчим часом одружиться прямо в слідчому ізоляторі "Лефортово", повідомляє РБК з посиланням на РСН.

Цивільна дружина Развозжаєва Юлія Смирнова, яка відтак набере офіційного статусу, заявляє, що, навіть за наявності двох спільних дітей, побачення між ними ФСВП не дозволяє через те, що шлюб не зареєстрований.

Видання нагадує, що Л.Развозжаєв є, разом з Сергієм Удальцовим та його соратником Костянтином Лебедєвим, одним з фігурантів кримінальної справи про підготовку масових заворушень. Л.Развозжаєв був викрадений в Києві 19 жовтня, а 21 жовтня СК заявив про те, що він підписав явку з повинною і щиросерде визнання (від якого Л.Развозжаєв згодом відмовився посилаючись на те, що вони були отримані під тортурами).