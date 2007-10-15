Парламентський розклад-2007: скільки мандатів отримали політсили
17:11, 15 жовтня 2007Політика
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Усе підрахували в ЦВК
Партія регіонів за результатами позачергових парламентських виборів отримала 175 депутатських мандатів, БЮТ - 156, блок «Наша Україна – Народна самооборона» - 72, КПУ - 27, Блок Литвина – 20.
Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Центральної виборчої комімії Володимир ШАПОВАЛ сьогодні після встановлення офіційних результатів виборів.
Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненими офіційними результатами виборів , за Партію регіонів віддали свої голоси 34,37% виборців, БЮТ отримав 30,71%, блок НУ-НС – 14,15%, КПУ - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів.
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