Парламентський розклад-2007: скільки мандатів отримали політсили

Партія регіонів за результатами позачергових парламентських виборів отримала 175 депутатських мандатів, БЮТ - 156, блок «Наша Україна – Народна самооборона» - 72, КПУ - 27, Блок Литвина – 20.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив голова Центральної виборчої комімії Володимир ШАПОВАЛ сьогодні після встановлення офіційних результатів виборів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненими офіційними результатами виборів , за Партію регіонів віддали свої голоси 34,37% виборців, БЮТ отримав 30,71%, блок НУ-НС – 14,15%, КПУ - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосів.