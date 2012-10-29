У ЦВК приїхали охоронці Азарова

12:32, 29 жовтня 2012
Політика
4288 0

У Центральній виборчій комісії знаходиться охорона прем’єр-міністра України Миколи Азарова, проте охоронці спростовують його можливе прибуття до Центрвиборчкому.

Шаповал каже, що з охороною ЦВК перестаралися

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні до охорони ЦВК, яку здійснюють співробітники Управління державної охорони та МВС, долучилися і співробітники СБУ.

Голова ЦВК Володимир Шаповал зазначив, що Центрвиборчком не ініціював посилення охорони будівлі. "Центральна виборча комісія до самозбереження готова, але не в таких формах. Такої ініціативи з нашої сторони не було", - сказав він.

"Деякі представники, напевно, керівники правоохоронних органів, як на мене, перестаралися. Велика кількість так званих правоохоронців навколо Центральної виборчої комісії може наштовхнути на думку, що тут щось нечисто", - зазначив голова ЦВК.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter