У ЦВК приїхали охоронці Азарова

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні до охорони ЦВК, яку здійснюють співробітники Управління державної охорони та МВС, долучилися і співробітники СБУ.

Голова ЦВК Володимир Шаповал зазначив, що Центрвиборчком не ініціював посилення охорони будівлі. "Центральна виборча комісія до самозбереження готова, але не в таких формах. Такої ініціативи з нашої сторони не було", - сказав він.

"Деякі представники, напевно, керівники правоохоронних органів, як на мене, перестаралися. Велика кількість так званих правоохоронців навколо Центральної виборчої комісії може наштовхнути на думку, що тут щось нечисто", - зазначив голова ЦВК.