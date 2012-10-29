ЦВК дасть офіційні результати виборів не раніше 11 листопада
Центральна виборча комісія може встановити офіційні результати виборів народних депутатів України не раніше 11 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ЦВК Михайло Охендовський.
"Я думаю, що 11-12 листопада якраз є ті строки, коли ЦВК встановить результати як по кожному одномандатному виборчому округу, так і по загальнодержавному багатомандатному округу", - сказав М.Охендовський.
За його словами, на переважній більшості дільничних виборчих комісій підрахунок голосів завершено. "Дільничні виборчі комісії доставили протоколи до окружних виборчих комісії, і якраз на рівні окружних виборчих комісій опрацьовано 50% протоколів", - додав він.
М.Охендовський підкреслив, що до електронної системи "Вибори-2012" вносяться дані лише "з математично коректних протоколів".
Як повідомляв УНІАН, згідно з законодавством, ЦВК повинна встановити офіційні результати виборів не пізніш ніж на 15 день з дня голосування, тобто не пізніше 12 листопада.