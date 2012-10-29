ЦВК дасть офіційні результати виборів не раніше 11 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ЦВК Михайло Охендовський.

"Я думаю, що 11-12 листопада якраз є ті строки, коли ЦВК встановить результати як по кожному одномандатному виборчому округу, так і по загальнодержавному багатомандатному округу", - сказав М.Охендовський.

За його словами, на переважній більшості дільничних виборчих комісій підрахунок голосів завершено. "Дільничні виборчі комісії доставили протоколи до окружних виборчих комісії, і якраз на рівні окружних виборчих комісій опрацьовано 50% протоколів", - додав він.

М.Охендовський підкреслив, що до електронної системи "Вибори-2012" вносяться дані лише "з математично коректних протоколів".

Як повідомляв УНІАН, згідно з законодавством, ЦВК повинна встановити офіційні результати виборів не пізніш ніж на 15 день з дня голосування, тобто не пізніше 12 листопада.