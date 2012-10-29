Шуфрич каже, що ПР не дасть скривдити комуністів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник Партії регіонів Нестор Шуфрич.

«Ми, найімовірніше, осторонь стояти не будемо. Ми не дозволимо якихось збиткувань та образ, і тим більше якихось фізичних конфліктів», - сказав Н.Шуфрич.

Як повідомляв УНІАН, лідер "Свободи" Олег Тягнибок заявив, що ВО "Свобода" планує одним з перших законопроектів у Верховну Раду наступного скликання внести заборону комуністичної ідеології.

"Одним з перших ми запропонуємо закон про заборону комуністичної ідеології як людиноненависницької та антиукраїнської, і проведення публічного судового процесу над комунізмом", - заявив О.Тягнибок.

За його словами, такий досвід є в Польщі і Молдові.

"Вже час назрів, щоб в Україні були такі законопроекти. Жодної співпраці з ними навіть близько бути не може", - наголосив він.

О.Тягнибок критично оцінив збільшення підтримки комуністів в Україні на цих виборах.

"Це неправильно, що в Україні, державі європейській, стільки голосів набрали комуністи, це дуже погана тенденція, я розумію, що є російський вплив зараз, є вплив результату російських комуністів. Мене не дуже тішить такий комуністичний ренесанс", - сказав він.