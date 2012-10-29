У ПР розповіли, з ким створюватимуть коаліцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова фракції ПР Олександр Єфремов на брифінгу.

«Ми пропонуватимемо об'єднуватися навколо програми, яку має наша політична сила, вона широко представлена серед населення нашої держави, і ми упевнено її виконуємо. Якщо колеги в парламенті з інших політичних сил зацікавляться цією програмою і готові будуть об'єднатися для її виконання, то ми із задоволенням приймемо їх в коаліцію більшості й із задоволенням з ними працюватимемо», - сказав О.Єфремов.

При цьому він не назвав, з якими саме політичними силами сподівається Партія регіонів на коаліцію.

«Я єдине не можу зрозуміти риторики, яка супроводжує виступи окремих політичних лідерів, які ніяк не можуть відійти від військових дій. Я виступаю за те, щоб ми знайшли зрештою компроміс серед політиків і щоб політики пішли шляхом об'єднання нашої держави. Хто до цього приєднається: чи це буде Партія регіонів і комуністи, а вони кажуть, що готові за основними положеннями розвитку держави голосувати, чи долучаться ще якісь депутати-мажоритарники. Тому що без мажоритарних депутатів, які 50 відсотків становлять у парламенті, сформувати будь-яку більшість буде неможливо», - сказав О.Єфремов.