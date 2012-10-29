Фесенко вважає, що успіх Тягнибока - на руку Януковичу

Успіх ВО «Свобода», як не парадоксально, вигідний партії влади. Про це заявив під час круглого столу в Києві політолог Володимир Фесенко, передає кореспондент УНІАН.

За словами політолога, «не лише тому, що з'явиться в парламенті страшилка для російськомовних». «А найголовніше в іншому - перспектива президентських виборів», - наголосив В.Фесенко. Він вважає, що «для президентських політтехнологів з'являється прекрасна можливість для виграшної комбінації на президентських виборах». «За даними досліджень, єдиний кандидат від опозиції, у якого Янукович виграє другий тур президентських виборів в одну хвіртку з абсолютною перевагою - є Олег Тягнибок», - наголосив В.Фесенко. За його словами, на сьогодні найбільш рейтингові лідери в опозиції Яценюк і Кличко, і «якщо вдасться наблизити рейтинг О.Тягнибока до рейтингу «Свободи», то з'явиться можливість вивести О.Тягнибока в другий тур». «Це один із можливих технологічних варіантів, один зі сценаріїв на майбутнє», - вважає В.Фесенко.

Політолог вважає, що «головна сенсація» виборів до Верховної Ради України - «успіх «Свободи». За його словами, за цю політичну силу з ідейних мотивів голосувало максимум 40% виборців. Він вважає, що «переважне це феномен протестного голосування».